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Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

Слово vax в 2021 году стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще
Слово vax в 2021 году стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще
Фото: depositphotos.com

Словом года 2021 по версии Оксфордского словаря английского языка стало vax – вакцина или вакцинация. Об этом говорится на сайте словаря.

Лексикографы Оксфордского словаря отмечают, что до недавнего времени слово vax относительно редко встречалось в их базе. Но к сентябрю 2021 года оно стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году.

Слово vax может быть как существительным, так и глаголом: "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".

Впервые слово vaccine (прилагательное и существительное) записали в 1799 году. Оно происходит от латинского слова vacca, что означает "корова". По данным составителей словаря, слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, изобретшего прививку против оспы.

Слово vax как существительное впервые записали в 1983 году, а как глагол –  в 2009 году.

Контекст:

В прошлом году Оксфордский словарь не смог назвать одно слово года и опубликовал целый ряд понятий. В него вошли коронавирус, импичмент и "разрушительные лесные пожары" (bushfire).

В 2019 году словом года стало словосочетание climate emergency – чрезвычайная климатическая ситуация. 

Теги: Оксфорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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