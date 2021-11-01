Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

Слово vax в 2021 году стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще Фото: depositphotos.com

Лексикографы Оксфордского словаря отмечают, что до недавнего времени слово vax относительно редко встречалось в их базе. Но к сентябрю 2021 года оно стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году.

Слово vax может быть как существительным, так и глаголом: "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".

Впервые слово vaccine (прилагательное и существительное) записали в 1799 году. Оно происходит от латинского слова vacca, что означает "корова". По данным составителей словаря, слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, изобретшего прививку против оспы.

Слово vax как существительное впервые записали в 1983 году, а как глагол – в 2009 году.