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Оксфордский словарь не смог назвать слово года

Оксфордские лексикографы опубликовали наиболее упоминаемые слова 2020 года.

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Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал слово года 
Фото: depositphotos.com

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно самое важное слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд понятий. Об этом сообщается на сайте словаря.

"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развитие языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", – говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре 2020 года, отметив наиболее упоминаемые. 

В январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire – "разрушительный лесной пожар", а также слово "импичмент" – из-за того, что в Сенате Конгресса США в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа рассматривали обвинения, выдвинутые относительно американского лидера.

Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Это coronavirus, COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры), social distancing (социальное дистанцирование) и reopening (восстановление).

Летом отметили словосочетания Black Lives Matter (движение, сформированное для кампании против систематического расизма и насилия в отношении чернокожих) и Cancel Culture (культура, в которой широко распространена практика публичного отказа от поддержки людей или предметов, рассматриваемых как продвигающие социально неприемлемые взгляды), которые часто использовали после смерти Джорджа Флойда в США в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Также лексикографы отметили прилагательное "белорусский" как одно из слов августа 2020 года – из-за инаугурации Александра Лукашенко президентом Белоруси, которую вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Издатели толковых словарей английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2020 года "локдаун". На сайтах, в книгах, газетах, а также на телевидении и радио использование этого слова увеличилось на 6000%.

В 2019 году словом года стало словосочетание climate emergency – чрезвычайная климатическая ситуация. Согласно определению, это выражение означает ситуацию, при которой необходимо принять срочные меры для уменьшения или сдерживания климатических изменений, а также предполагает действия по предотвращению обратимого вреда для окружающей среды.

Теги: пожар, планета, импичмент, Оксфорд, английский язык, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, coronavirus
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