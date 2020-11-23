Оксфордский словарь не смог назвать слово года

Оксфордские лексикографы опубликовали наиболее упоминаемые слова 2020 года.

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно самое важное слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд понятий. Об этом сообщается на сайте словаря.

"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развитие языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", – говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре 2020 года, отметив наиболее упоминаемые.

В январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire – "разрушительный лесной пожар", а также слово "импичмент" – из-за того, что в Сенате Конгресса США в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа рассматривали обвинения, выдвинутые относительно американского лидера.

Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Это coronavirus, COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры), social distancing (социальное дистанцирование) и reopening (восстановление).

Летом отметили словосочетания Black Lives Matter (движение, сформированное для кампании против систематического расизма и насилия в отношении чернокожих) и Cancel Culture (культура, в которой широко распространена практика публичного отказа от поддержки людей или предметов, рассматриваемых как продвигающие социально неприемлемые взгляды), которые часто использовали после смерти Джорджа Флойда в США в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Также лексикографы отметили прилагательное "белорусский" как одно из слов августа 2020 года – из-за инаугурации Александра Лукашенко президентом Белоруси, которую вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Издатели толковых словарей английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2020 года "локдаун". На сайтах, в книгах, газетах, а также на телевидении и радио использование этого слова увеличилось на 6000%.

В 2019 году словом года стало словосочетание climate emergency – чрезвычайная климатическая ситуация. Согласно определению, это выражение означает ситуацию, при которой необходимо принять срочные меры для уменьшения или сдерживания климатических изменений, а также предполагает действия по предотвращению обратимого вреда для окружающей среды.