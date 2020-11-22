Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода – исследование

В ходе исследования у 89 из 11 052 сотрудников без антител развилась коронавирусная инфекция с симптомами. Ни у одного из 1246 сотрудников с антителами не выявили симптоматической инфекции.

Люди, переболевшие COVID-19, в течение полугода после заражения имеют гораздо меньший шанс заболеть повторно. Об том свидетельствует исследование Оксфордского университета, опубликованное 20 ноября.

Исследование проходило с апреля по ноябрь, в нем приняли участие 12 180 работников здравоохранения. Медработников проверили на наличие антител к коронавирусу, чтобы определить, кто был инфицирован ранее. Затем исследователи проследили, было ли у сотрудников с антителами такое же количество новых случаев заражения COVID-19, как и у тех, кто не был инфицирован ранее.

В ходе исследования у 89 из 11 052 сотрудников без антител развилась коронавирусная инфекция с симптомами. Ни у одного из 1246 сотрудников с антителами не выявили симптоматической инфекции.

Также персонал с антителами реже давал положительный результат на COVID-19 без симптомов: 76 сотрудников без антител дали положительный результат, в то время, как у сотрудников с антителами таких случаев было только три. Все трое медработников с антителами, у которых повторно обнаружили коронавирус, чувствовали себя хорошо и у них больше не было симптомов COVID-19.

"Это говорит о том, что большинство людей вряд ли снова заразятся COVID-19, если они уже болели им в предыдущие шесть месяцев. Кроме того, верно и обратное: у медицинских работников, у которых не было антител к COVID-19, вероятность развития инфекции выше", – сделали вывод исследователи.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.