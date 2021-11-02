В Нью-Йорке 9 тыс. муниципальных служащих отказались вакцинироваться от COVID-19 и ушли в неоплачиваемый отпуск

Требование об обязательной вакцинации вступило в силу в понедельник, 1 ноября.
По информации городского комиссара по пожарной безопасности Даниэля Нигро, среди невакцинированных – примерно каждый четвертый пожарный Нью-Йорка и каждый шестой санитарный работник. Часть пожарных заявили, что больны, по мнению Нигро, в знак протеста против вакцинации – на больничном резко оказалось значительно больше спасателей, чем обычно.
Пожарные части в городе работают, но многие из них недоукомплектованы персоналом.
Вечером 1 ноября некоторые муниципальные служащие вышли на протесты против обязательной вакцинации, сообщил телеканал ABC. Дошло до столкновений с полицией.
В то же время мэр Нью-Йорка в Facebook уточнил, что 91% городских служащих вакцинирован от COVID-19. Он подчеркнул, что все пожарные части города работают и оперативно реагируют на вызовы, а экипажи санитарного департамента поддерживают чистоту.
"Менее 6% нашей рабочей силы сегодня в отпуске без сохранения зарплаты. Мы надеемся, что они сделают правильный выбор для себя, своих семей и своего города и сделают прививку", – добавил де Блазио.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили 46,1 млн случаев COVID-19, 747,3 тыс. человек умерли. Страна находится на первом месте по распространению коронавирусной инфекции в мире.
В сентябре президент США Джо Байден представил план по расширению вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно ему, в США ввели обязательную вакцинацию для чиновников, медицинских работников, учителей, работающих в школах федерального подчинения. От частных компаний со штатом сотрудников 100 и более человек потребовали обеспечить их полную вакцинацию, непривитые сотрудники должны еженедельно проходить тестирование. Вакцинация в США обязательна также для военнослужащих.