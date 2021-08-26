Пентагон объявил обязательную вакцинацию военнослужащих

"Меморандум предписывает главам подразделений министерства немедленно начать полную вакцинацию всех не привитых полностью от COVID-19 членов вооруженных сил, находящихся на действительной военной службе в ведении министерства или в боеготовом резерве, включая Национальную гвардию", – говорится в документе.
Вакцинация от COVID-19 будет обязательной для 1,3 млн человек, находящихся в США на действительной военной службе. Сроки завершения кампании, по словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, еще не назначены, сообщает "Голос Америки".
В обязательной вакцинации будут использовать только препараты, получившими полное одобрение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. На данный момент такая вакцина только одна – это препарат от Pfizer-BioNTech.
Однако полностью вакцинированными будут считаться и военные, ранее привившиеся добровольно препаратами, у которых есть разрешение на экстренное применение у FDA или Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, от вакцинации освободят военных, участвующих в исследованиях, имеющих отношение к COVID-19, чтобы не повлиять на результаты исследований.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Штаты находятся на первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19 – 38,2 млн. За время эпидемии в стране умерло 632,3 тыс. человек. По количеству введенных доз вакцины от коронавируса США находятся на третьем месте после Китая и Индии с 363,7 млн. доз.