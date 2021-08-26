Пентагон объявил обязательную вакцинацию военнослужащих

"Меморандум предписывает главам подразделений министерства немедленно начать полную вакцинацию всех не привитых полностью от COVID-19 членов вооруженных сил, находящихся на действительной военной службе в ведении министерства или в боеготовом резерве, включая Национальную гвардию", – говорится в документе.

Вакцинация от COVID-19 будет обязательной для 1,3 млн человек, находящихся в США на действительной военной службе. Сроки завершения кампании, по словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, еще не назначены, сообщает "Голос Америки".

В обязательной вакцинации будут использовать только препараты, получившими полное одобрение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. На данный момент такая вакцина только одна – это препарат от Pfizer-BioNTech.

Однако полностью вакцинированными будут считаться и военные, ранее привившиеся добровольно препаратами, у которых есть разрешение на экстренное применение у FDA или Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, от вакцинации освободят военных, участвующих в исследованиях, имеющих отношение к COVID-19, чтобы не повлиять на результаты исследований.