"Можем брать опыт ЕС и США". Ляшко допустил, что некоторые сферы смогут работать и в "красной" зоне при условии вакцинации персонала и посетителей

Ляшко: Мы можем брать опыт стран Евросоюза и США, смотреть, что срабатывает, а что нет Фото: EPA

Он напомнил, что учреждения образования, в которых от коронавируса вакцинированы более 80% педагогов, могут поучаствовать в конкурсе и выиграть компьютеры.

"Такие вещи будут появляться постоянно. Но мы должны понимать, что приоритет – защита своего здоровья", – сказал министр и призвал вакцинироваться.

По словам Ляшко, в некоторых сферах заведениям позволят работать даже в "красной" зоне, если персонал будет вакцинирован и посетители будут предъявлять сертификат вакцинации, например в кинотеатрах.

"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, в Германии. Сегодня прорабатываются разные варианты. Нам будет проще – мы можем брать опыт стран Евросоюза и США, смотреть, что срабатывает, а что нет, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал глава ведомства.