"Можем брать опыт ЕС и США". Ляшко допустил, что некоторые сферы смогут работать и в "красной" зоне при условии вакцинации персонала и посетителей

Он напомнил, что учреждения образования, в которых от коронавируса вакцинированы более 80% педагогов, могут поучаствовать в конкурсе и выиграть компьютеры.
"Такие вещи будут появляться постоянно. Но мы должны понимать, что приоритет – защита своего здоровья", – сказал министр и призвал вакцинироваться.
По словам Ляшко, в некоторых сферах заведениям позволят работать даже в "красной" зоне, если персонал будет вакцинирован и посетители будут предъявлять сертификат вакцинации, например в кинотеатрах.
"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, в Германии. Сегодня прорабатываются разные варианты. Нам будет проще – мы можем брать опыт стран Евросоюза и США, смотреть, что срабатывает, а что нет, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал глава ведомства.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 25 августа первую дозу вакцины получили 5,1 млн человек, а 3,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
1 июля в Украине начали бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.
14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.
ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщали в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявлял 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснял, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.