В Нью-Йорке непривитых медработников могут заменить нацгвардией

В Нью-Йорке около 72 тыс. медиков не прошли полную вакцинацию от коронавируса Фото: EPA

План, изложенный в заявлении Хочул, позволит ей объявить чрезвычайное положение, чтобы увеличить количество медицинских работников. Для восполнения нехватки используют лицензированных специалистов из других штатов и стран, а также медсестер на пенсии.

Хочул сказала, что штат также рассматривает возможность использования офицеров Национальной гвардии, прошедших медицинскую подготовку, для обеспечения надлежащего укомплектования больниц и других медицинских учреждений кадрами. По заявлению губернатора, около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию.

Невакцинированные медики могут потерять свою работу. В случае увольнения за отказ от вакцинации они не будут иметь права на страхование по безработице.