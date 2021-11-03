В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса. Ее хотят выпускать в виде таблеток, микстуры или спрея

Аналогов препарату нет в мире, утверждается в сюжете. Вакцина представляет собой дрожжевые клетки, к которым прикреплены белки вируса.

"Цель – сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Лучше – как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки", – сказал журналистам директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук, профессор, академик НАН Андрей Сибирный.

Параллельно в Институте биологии клетки во Львове разрабатывают инъекционную вакцину на основе очищенного белка вируса. Она проходит испытания на мышах, планируется, что результаты исследования будут обнародованы в середине ноября.

Пероральную вакцину исследователи считают более перспективной, так как она дешевле в производстве и "должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19", сказано в сюжете.