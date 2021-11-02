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Рада поддержала введение уголовной ответственности за фальсификацию документов о вакцинации

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За законопроект №6084 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата
За законопроект №6084 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла в первом чтении законопроект №6084 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок".

За законопроект проголосовали 282 народных депутата, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов, сказал нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. 

Массовое подделывание документов о вакцинации подрывает имидж Украины на международной арене, подчеркнул он. 

Законопроект предусматривает ответственность в виде штрафа до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет. 

"Медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, – штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет", – рассказал Ионушас. 

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 1 ноября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 10,2 млн украинцев, две – 7,4 млн.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, штраф, вакцинация, уголовный кодекс, фальсификации, подделка, вакцина, Сергей Ионушас, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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