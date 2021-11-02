Рада поддержала введение уголовной ответственности за фальсификацию документов о вакцинации

За законопроект проголосовали 282 народных депутата, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов, сказал нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Массовое подделывание документов о вакцинации подрывает имидж Украины на международной арене, подчеркнул он.

Законопроект предусматривает ответственность в виде штрафа до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет.

"Медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, – штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет", – рассказал Ионушас.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу.