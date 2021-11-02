В "Дії" появились детские COVID-сертификаты

Такой сертификат может сгенерировать отец или мать ребенка при условии, что ребенок прошел полный курс вакцинации.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно:

Дети, достигшие 14 лет и имеющие ID-карту в "Дії", могут сгенерировать СOVID-сертификат самостоятельно.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Ко 2 ноября в стране сделали 17,96 млн прививок, одну дозу получили 10,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,5 млн украинцев.