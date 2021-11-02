В первый день ноября от COVID-19 привились 270 тыс. украинцев

В общей сложности в Украине сделали 17,96 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Первую дозу получили 207,9 тыс. человек, вторую – 65,4 тыс.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,5 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,96 млн прививок.

Как отмечает Минздрав, 93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Прививали 1 ноября тремя препаратами: Comirnaty (130,9 тыс. доз), CoronaVac (120,9 тыс. доз) и AstraZeneca (21,5 тыс. доз).