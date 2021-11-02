В Киеве открыли пункты поддержки "Дії"

Федоров: Вакцинация и сертификаты – это способы удержать экономику страны, бизнеса – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Запускаем пункты команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу же после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", – отметил Федоров.

Пункты поддержки работают в центрах вакцинации на Центральном железнодорожном вокзале Киева и в торговом центре River Mall (ул. Днепровская набережная, 12).

По словам министра, через несколько дней в столице заработают еще два пункта поддержки.

"Вакцинация и сертификаты – это способы удержать экономику страны, бизнеса – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул Федоров, добавив, что теперь получить COVID-сертификат в "Дії" можно без электронной подписи.