Нардепы ввели новые правила пропуска в Раду: попасть в здание можно будет по COVID-сертификату

В Раду будут пропускать при наличии сертификата о вакцинации а также документов, подтверждающих, что человек переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста на коронавирус Фото: depositphotos.com

За постановление проголосовали 279 народных депутатов.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Документ предусматривает, что в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии одного из документов:

COVID-сертификата о получении одной или двух доз вакцины от коронавируса (речь идет о препаратах, признанных Всемирной организацией здравоохранения);

отрицательного результата ПЦР-тестирования, сделанного не более чем за 72 часа до момента предъявления документа, или теста на антиген (действует 48 часов);

справки о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией не более чем за шесть месяцев до предъявления документа.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время обсуждения постановления отметила, что правила пропуска в парламент, предусмотренные в документе, достаточно лояльные.

"Предупреждаю: никаких фейковых сертификатов и справок! Потому что у нас аппарат будет работать, не позорьте этот институт власти – Верховную Раду Украины. Придерживайтесь новых правил", – обратилась она к парламентариям.

Правила касаются и нардепов, и работников Рады, и посетителей, говорили парламентарии. Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что эти правила будут стимулировать нардепов вакцинироваться. По подсчетам ее коллеги по фракции Михаила Радуцкого, всего в Раде вакцинировано до 60% нардепов.