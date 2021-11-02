Нардепы ввели новые правила пропуска в Раду: попасть в здание можно будет по COVID-сертификату

За постановление проголосовали 279 народных депутатов.
Документ предусматривает, что в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии одного из документов:
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время обсуждения постановления отметила, что правила пропуска в парламент, предусмотренные в документе, достаточно лояльные.
"Предупреждаю: никаких фейковых сертификатов и справок! Потому что у нас аппарат будет работать, не позорьте этот институт власти – Верховную Раду Украины. Придерживайтесь новых правил", – обратилась она к парламентариям.
Правила касаются и нардепов, и работников Рады, и посетителей, говорили парламентарии. Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что эти правила будут стимулировать нардепов вакцинироваться. По подсчетам ее коллеги по фракции Михаила Радуцкого, всего в Раде вакцинировано до 60% нардепов.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 19 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 68,7 тыс. пациентов с COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,5 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,96 млн прививок.
По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.