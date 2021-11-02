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Нардепы ввели новые правила пропуска в Раду: попасть в здание можно будет по COVID-сертификату

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В Раду будут пропускать при наличии сертификата о вакцинации а также документов, подтверждающих, что человек переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста на коронавирус
В Раду будут пропускать при наличии сертификата о вакцинации а также документов, подтверждающих, что человек переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста на коронавирус
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла в целом постановление №6154 "О дополнительных мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной болезни", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За постановление проголосовали 279 народных депутатов.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Документ предусматривает, что в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии одного из документов:

  • COVID-сертификата о получении одной или двух доз вакцины от коронавируса (речь идет о препаратах, признанных Всемирной организацией здравоохранения);
  • отрицательного результата ПЦР-тестирования, сделанного не более чем за 72 часа до момента предъявления документа, или теста на антиген (действует 48 часов);
  • справки о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией не более чем за шесть месяцев до предъявления документа.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время обсуждения постановления отметила, что правила пропуска в парламент, предусмотренные в документе, достаточно лояльные.

"Предупреждаю: никаких фейковых сертификатов и справок! Потому что у нас аппарат будет работать, не позорьте этот институт власти – Верховную Раду Украины. Придерживайтесь новых правил", – обратилась она к парламентариям.

Правила касаются и нардепов, и работников Рады, и посетителей, говорили парламентарии. Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что эти правила будут стимулировать нардепов вакцинироваться. По подсчетам ее коллеги по фракции Михаила Радуцкого, всего в Раде вакцинировано до 60% нардепов.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 19 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 68,7 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,5 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,96 млн прививок.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, вакцинация, парламент, Елена Кондратюк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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