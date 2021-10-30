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Стало известно, сколько членов фракции "Слуга народа" вакцинировались от коронавируса

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Евгения Кравчук говорит, что процент вакцинированных в монобольшинстве "достаточно высокий"
Евгения Кравчук говорит, что процент вакцинированных в монобольшинстве "достаточно высокий"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Не менее 70% нардепов от фракции "Слуга народа" получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом замглавы фракции, народный депутат Евгения Кравчук рассказала в эфире канала "Дом" 29 октября.

"Мы провели опрос фракции "Слуга народа". Не знаю, как в других фракциях, но у нас процент вакцинированных достаточно высокий. Это между 70% и 80%. Остальные наши коллеги либо недавно переболели, либо готовы делать каждые три дня тест", – сказала она.

По словам Кравчук, парламент 2 ноября рассмотрит постановление, согласно которому в Раду будут пропускать после предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса или негативного теста на COVID-19.

Один из членов фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, который неоднократно высказывался против вакцинации и называл COVID-19 "выдуманной болезнью", критиковал намерение Рады принять это постановление.

Замглавы фракции Николай Тищенко заявил, что Камельчук – "один человек из большинства, который так считает, а большинство считает, что вакцинироваться нужно". Однако Тищенко не уточнял, сколько представителей пропрезидентской фракции привились от коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 30 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Евгения Кравчук, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Юрий Камельчук, прививки
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