Стало известно, сколько членов фракции "Слуга народа" вакцинировались от коронавируса

Евгения Кравчук говорит, что процент вакцинированных в монобольшинстве "достаточно высокий" Фото: Слуга Народу / Facebook

"Мы провели опрос фракции "Слуга народа". Не знаю, как в других фракциях, но у нас процент вакцинированных достаточно высокий. Это между 70% и 80%. Остальные наши коллеги либо недавно переболели, либо готовы делать каждые три дня тест", – сказала она.

По словам Кравчук, парламент 2 ноября рассмотрит постановление, согласно которому в Раду будут пропускать после предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса или негативного теста на COVID-19.

Один из членов фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, который неоднократно высказывался против вакцинации и называл COVID-19 "выдуманной болезнью", критиковал намерение Рады принять это постановление.

Замглавы фракции Николай Тищенко заявил, что Камельчук – "один человек из большинства, который так считает, а большинство считает, что вакцинироваться нужно". Однако Тищенко не уточнял, сколько представителей пропрезидентской фракции привились от коронавируса.