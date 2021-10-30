ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в ТРЦ, пришлось звать полицию. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Чтобы разрешить ситуацию, понадобилась помощь полиции
Чтобы разрешить ситуацию, понадобилась помощь полиции
Фото: galka.if.ua

В Ивано-Франковске 29 октября после закрытия центра вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" желающие получить прививку от коронавируса заблокировали медиков и требовали сделать укол всем, кто стоял в очереди. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба КП "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи".

"Несмотря на то, что центр вакцинации работает до 20.00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не провакцинируют всех до последнего посетителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию удалось разрешить после многочисленных переговоров и только благодаря вмешательству сотрудников Нацполиции.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для вас и с вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И просто уставшие и заработавшиеся люди", – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/cpmkdd.if.mr/posts/916445595973913

Местное издание "Галка" сообщает, что в центре вакцинации 29 октября работали две бригады. Всю вакцину – около 370 доз – использовали, а других партий не привезли. Последнюю дозу, по информации издании, использовали почти за час до окончания работы центра, в 19.15.

“Я пришла в 16.00, отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось более 100 человек, осталось 32 дозы, потом – 17, потом – 12. Мы не обвиняем медиков – мы хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия и что-то сделали с нами, потому что мы не вакцинированы и образовалась толпа”, – рассказала жительница города Лилия Головацкая.

ВИДЕО
Видео: GALKA / YouTube

Об этом же пишет в Facebook в комментариях к посту центра главный редактор "Галки" Роман Турий.

"Лично был на месте, последнему человеку укололи вакцину в 19.15. И все, вакцина окончилась. А не время работы пункта! Поэтому люди возмутились только тем, что их не предупредили раньше времени, чтобы очередь не занимали больше людей, чем есть вакцины на месте. Потому что не менее 70 человек ждали два-три часа в очереди. Хотя могли сразу знать, что бесполезно. В очереди с пониманием отнеслись к работе бригады, а вот к организации работы – нет", – утверждает он.

Скриншот: Заклад Медичний / Facebook
Скриншот: Заклад Медичний / Facebook

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Теги: Ивано-Франковск, вакцинация, очередь, медики, Нацполиция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, центр вакцинации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк
"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль G
"Без шпагата не узнать", "Одежда как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете
"Без шпагата не узнать", "Одежда – как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете
"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте
"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании G
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS