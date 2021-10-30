В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в ТРЦ, пришлось звать полицию. Видео

"Несмотря на то, что центр вакцинации работает до 20.00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не провакцинируют всех до последнего посетителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию удалось разрешить после многочисленных переговоров и только благодаря вмешательству сотрудников Нацполиции.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для вас и с вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И просто уставшие и заработавшиеся люди", – добавили в сообщении.

Местное издание "Галка" сообщает, что в центре вакцинации 29 октября работали две бригады. Всю вакцину – около 370 доз – использовали, а других партий не привезли. Последнюю дозу, по информации издании, использовали почти за час до окончания работы центра, в 19.15.

“Я пришла в 16.00, отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось более 100 человек, осталось 32 дозы, потом – 17, потом – 12. Мы не обвиняем медиков – мы хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия и что-то сделали с нами, потому что мы не вакцинированы и образовалась толпа”, – рассказала жительница города Лилия Головацкая.

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Видео: GALKA / YouTube

Об этом же пишет в Facebook в комментариях к посту центра главный редактор "Галки" Роман Турий.

"Лично был на месте, последнему человеку укололи вакцину в 19.15. И все, вакцина окончилась. А не время работы пункта! Поэтому люди возмутились только тем, что их не предупредили раньше времени, чтобы очередь не занимали больше людей, чем есть вакцины на месте. Потому что не менее 70 человек ждали два-три часа в очереди. Хотя могли сразу знать, что бесполезно. В очереди с пониманием отнеслись к работе бригады, а вот к организации работы – нет", – утверждает он.