В течение двух дней можно будет привиться от коронавируса на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Вакцинироваться на стадионе можно будет в воскресенье и понедельник Фото: depositphotos.com

Привиться на стадионе можно будет в течение двух дней – 31 октября и 1 ноября.

31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона – через "Запад-1", "Север-1,2".

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств", – говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе отметили, что все расходы по организации вакцинации будут покрыты клубом, для всех желающих вакцинация бесплатна.

"Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт на НСК "Олимпийский", – обещали в клубе.

ФК "Динамо" призвал футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вакцинироваться от опасного вируса.