Кузин рассказал, когда в Украине завершится текущая волна COVID-19

"Ситуация стремительно ухудшается по всей территории Украины. Аналогичные тенденции наблюдаются почти во всех странах Европы. Действительно, это ожидаемый сценарий. Пиковые нагрузки на систему здравоохранение прогнозировались на конец октября – начало ноября. Основная причина в том, что текущая волна полностью вызвана новым штаммом "Дельта", который имеет большую заразность, более тяжелое течение, быстрое распространение в популяции, чем штаммы при предыдущих волнах", – сказал Кузин.

По его словам, спад заболеваемости продлится до января следующего года.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март – апрель 2022 года", – отметил главный санврач.

Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью