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Самый высокий показатель с апреля. В Польше зафиксировали почти 10 тыс. случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Польше умерли 102 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Польше умерли 102 больных коронавирусом
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Польше зарегистрировали 9 387 новых заражений коронавирусом, это самый высокий показатель с апреля 2021 года, сообщает 29 октября министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки скончались 102 больных, большинство новых случаев заболевания приходится на Мазовецкое и Люблинское воеводства.

В больницах Польши находятся 6 175 больных, из них 521 пациент – в тяжелом состоянии.

Для обсуждения эпидемиологической ситуации правительство собирает кризисную команду во главе с премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 3 008 294 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 875, сообщает Минздрав страны.

Вакцинация от COVID-19 в Польше стартовала 27 декабря 2020 года. По данным польского Минздрава, в стране полностью привиты почти 20 млн пациентов. Население Польши – 38 млн человек. 

В ближайшие недели правительство Польши планирует разрешить третью дозу вакцины от COVID-19 всем желающим. 

Теги: Польша, Минздрав, Матеуш Моравецкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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