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Профильный комитет Рады поддержал установление ответственности за подделку COVID-сертификатов

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Криминализацию подделки COVID-сертификатов поддержали 12 членов комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности
Криминализацию подделки COVID-сертификатов поддержали 12 членов комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности
Фото: thedigital.gov.ua

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Об этом 1 ноября сообщило информационное управление аппарата верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 12 членов комитета, семеро нардепов воздержались.

Согласно документу, предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины ст. 3213, которая предусматривает:

  • установление ответственности за использование лицом поддельных документов о проведении прививок в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет;
  • установление ответственности за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишения свободы на срок до двух лет;
  • установление ответственности за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишения свободы на срок до трех лет.

Глава парламента Руслан Стефанчук в понедельник подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 2 ноября на 16.00.

В частности, на нем рассмотрят криминализацию подделки COVID-сертификатов. В повестке дня вопрос стоит под №8.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 1 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 10,2 млн украинцев, две – 7,4 млн.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Теги: Верховная Рада, Украина, народные депутаты, штраф, вакцинация, уголовный кодекс, парламент, комитет, законопроект, украинцы, подделка, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, нардеп, COVID-сертификат
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