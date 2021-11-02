Рада разрешила регистрацию лекарств от коронавирусной инфекции для экстренного использования

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За принятие законопроекта в первом чтении и за основу проголосовали 262 нардепа. Во втором чтении с учетом предложений комитета и технико-юридическими правками законопроект поддержали тоже 262 парламентария, закон приняли в целом.

Как сказано в пояснительной записке, цель законопроекта – обеспечить возможность экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов на время действия чрезвычайной ситуации и/или карантина в порядке государственной регистрации под обязательство, установленное Кабинетом Министров Украины.

Заявитель в таком случае должен доказать, что у него отсутствуют возможности для предоставления полных данных об эффективности и безопасности медикамента по объективным причинам, говорится в записке.

Законопроект определяет страны, предоставление компетентным органом которых разрешения на экстренное применение вакцины или другого медицинского иммунобиологического препарата для лечения и/или специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) дает право на применение к ним процедуры экстренной регистрации в Украине, отмечается на сайте Рады.

В этом списке, согласно тексту законопроекта, есть США, Великобритания, Австралия, Швейцария, Китай, Япония, Канада, Израиль и Индия.

Комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять этот законопроект, сказал глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. Он подчеркнул, что комитет предложил исключить Индию из этого списка.

В проекте подчеркивается, что препараты для лечения COVID-19, произведенные в России, в Украине не могут быть зарегистрированы в таком порядке.