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Рада приняла в первом чтении законопроект, который ограничит полномочия ОАСК

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Законопроект поддержали 254 нардепа
Законопроект поддержали 254 нардепа
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла в первом чтении и за основу проект закона №5067 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

За законопроект проголосовали 254 парламентария. 

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Этот законопроект предусматривает, что дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабинета Министров, министерств или других центральных органов исполнительной власти, Национального банка или других субъектов властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, будут подсудны Верховному Суду и ВС в этом случае будет первой инстанцией, а Большая палата Верховного Суда – апелляционной, говорится на сайте Рады. 

Таким образом, эти дела выводятся из-под исключительной юрисдикции Окружного административного суда Киева. 

В Верховном Суде их будет рассматривать коллегия в составе пяти или трех судей Кассационного админсуда. Обжалования постановлений Кабмина будут рассматривать пять судей, других органов центральной власти – трое.  

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в ходе обсуждения законопроекта заявил, что один судья ОАСК сейчас может признать незаконным акт Кабмина, Нацбанка или других центральных органов власти. 

"Эти решения касаются всех граждан Украины. Имея такой одиозный, печально известный ОАСК, надеяться, что он вынесет справедливое, обоснованное и законное решение, руководствуясь идеями верховенства права, часто нет оснований. Принимая этот закон, мы поднимаем планку признания незаконными актов центральных органов исполнительной власти. И это – абсолютно пропорциональное и правомерное правовое урегулирование", – подчеркнул он. 

Контекст:

Окружной админсуд Киева неоднократно попадал в скандалы из-за своих противоречивых решений. В частности, он отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания, отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Кроме того, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия и организации вынесения судьями незаконных приговоров.

В октябре прошлого года была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК. В ответ на нее президент Украины Владимир Зеленский предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы решить этот вопрос.

В феврале 2021-го Зеленский подал в Раду пакет из трех "судебных" законопроектов, в том числе № 5067. Два из них Рада уже приняла во втором чтении. Они были подписаны президентом в августе. 

В Офисе президента сообщали, что законопроект №5067 в случае принятия в Раде сделает невозможными "любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в Окружном административном суде Киева".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, законопроект, Окружной админсуд Киева, Федор Вениславский, ОАСК
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