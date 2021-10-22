В Окружной админсуд Киева поступил иск с просьбой приостановить отбор кандидатов в Этический совет. Его подал тезка судьи Верховного Суда

"Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком – Совет судей Украины. Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер", – сообщили в ОАСК.

Как рассказал "Обозревателю" судья Верховного Суда Ткачук, он не имеет никакого отношения к этому иску, однако не сомневается, что его имя было использовано специально.

"Я прекрасно понимаю, кто и для чего это сделал, особенно накануне пленума Верховного Суда, который должен состояться 22 октября", – сообщил Ткачук.

На 22 октября намечено заседание Верховного Суда, на котором должны избрать нового главу суда. Ткачук выдвинул на это место свою кандидатуру.