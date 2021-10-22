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В Окружной админсуд Киева поступил иск с просьбой приостановить отбор кандидатов в Этический совет. Его подал тезка судьи Верховного Суда

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Об иске стало известно 21 октября
Об иске стало известно 21 октября
Фото: depositphotos.com

В Окружной админсуд Киева 21 октября поступил иск с просьбой приостановить отбор на должность члена Этического совета при Высшем совете правосудия по квоте Совета судей Украины. Подал его некий Олег Ткачук – полный тезка судьи Верховного Суда, отмечает "Обозреватель".

"Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком – Совет судей Украины. Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер", – сообщили в ОАСК.

Как рассказал "Обозревателю" судья Верховного Суда Ткачук, он не имеет никакого отношения к этому иску, однако не сомневается, что его имя было использовано специально.

"Я прекрасно понимаю, кто и для чего это сделал, особенно накануне пленума Верховного Суда, который должен состояться 22 октября", – сообщил Ткачук.

На 22 октября намечено заседание Верховного Суда, на котором должны избрать нового главу суда. Ткачук выдвинул на это место свою кандидатуру.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи.

В рамках судебной реформы были приняты законопроекты №5068 (о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) и №5069 (о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов).

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Президент Владимир Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

Совет судей Украины 21 сентября объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при Высшем совете правосудия по своей квоте.

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