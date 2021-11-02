СНБО поручил делать ежедневно 350 тыс. прививок от коронавируса

Кирилл Тимошенко: За каждую неделю мы должны делать более 2 млн прививок Фото: president.gov.ua

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в ходе визита в Винницу, сообщает сайт ОП.

"Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тыс. вакцинаций в сутки. То есть за каждую неделю мы должны делать более 2 млн [прививок]", – сказал Тимошенко.

Он ожидает, что темпы вакцинации ускорятся.

За сутки 1 ноября в Украине сделали 273,3 тыс. прививок от коронавируса. Максимальный показатель вакцинации за сутки – 317 тыс. доз, его достигли 29 октября.