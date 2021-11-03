"Мы сделали внутреннее перемещение". Арахамия заявил, что Резников не хотел возглавлять Минобороны

"Минобороны имеет для нас высокий приоритет, поэтому [на должность министра] мы хотели взять хорошего, опытного менеджера, которого уважают в международной среде (а Резников много работает с иностранными партнерами по Минобороны), который может наладить все бизнес-процессы в министерстве по поставкам в армию… Он не хотел [менять должность]. Он нормально работал в своем министерстве, к нему там не было претензий. Но мы сделали так называемое внутреннее перемещение", – сказал Арахамия.