Резников: Украине придется найти свой рецепт решения конфликта на Донбассе

Резников уходит в отставку, он подвел итоги работы на должности главы Минреинтеграции Фото: president.gov.ua

Резников рассказал, что изучил опыт конфликтов в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии и пришел к выводу, что Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликта для завершения войны на Донбассе.

"Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт решения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией. Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы", – заявил он.

Вице-премьер подчеркнул: если Украина хочет, чтобы урегулирование конфликта было в ее пользу, нужно "создать и защитить свое видение" в этом вопросе.

Он добавил, что главным достижением в должности считает начало формирования системного украинского ответа на конфликт невоенными средствами.