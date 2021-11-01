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В Харькове объявили результаты выборов мэра, два вице-премьера Украины подали в отставку. Главное за день

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Кадровые ротации в Кабмине Украины одна из топ-тем сегодня
Кадровые ротации в Кабмине Украины – одна из топ-тем сегодня
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 1 ноября.

Кадровые перестановки в Кабмине

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сегодня подали заявления об отставке. 

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Резникова рассматривают в качестве претендента на пост главы Минобороны, а на его место могут назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук, хотя сама она заявляла об амбициях возглавить Минобороны

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, объясняя такую ротацию в Кабмине, сказал, что после обсуждения "внутри власти" было принято решение: Верещук будет эффективнее на одной должности, а Резников – на другой.

Кадровые вопросы, по словам Арахамии, Рада рассмотрит 3 ноября

Зеленский на климатическом саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в церемонии открытия конференции ООН по изменению климата Climate Change Conference of the Parties (COP26) и выступил на саммите.

Глава Украинского государства объявил о планах страны сократить выбросы парниковых газов на 65% до 2030 года и достичь климатической нейтральности до 2060-го. 

Также Зеленский призвал к "глобальному потеплению в отношениях государств" и рассказал, что из-за невыполнения гарантий безопасности Украины, которые были предусмотрены Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, появились две "экологические бомбы" – оккупированные Крым и ОРДЛО. 

Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться в регионах, которые первыми вошли в "красную" зону, объявили в Минздраве

В нескольких областях, которые первыми вошли в "красную" карантинную зону: Херсонской, Запорожской и Донецкой, – начали стабилизироваться показатели динамики роста заболеваемости COVID-19, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Его заместитель Александр Комарида прогнозирует, что в целом страна будет на пике волны коронавируса еще две недели

Зеленский обогнал Порошенко в президентском антирейтинге

Согласно результатам соцопроса, который опубликовал Центр Разумкова, Зеленский в президентском антирейтинге обогнал пятого президента Украины Петра Порошенко: за первого ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 31,9% украинцев, за второго – 31,6%. Порошенко, согласно опросам группы "Рейтинг", лидировал в этом антирейтинге в сентябре, в начале и в конце июля

Терехов побеждает на выборах мэра Харькова

Секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов набрал 50,66% голосов и побеждает в первом туре выборов мэра Харькова. В голосовании приняли участие менее трети избирателей, гражданская сеть "Опора" заявила, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Интервью Стефанчука главреду "ГОРДОН" Алесе Бацман

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук дал интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, сегодня вышла видеоверсия беседы. Он, среди прочего, ответил на вопрос, есть ли у бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова шанс стать президентом, и выступил против идеи превратить Украину в президентскую республику. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: соцопрос, Алексей Резников, Минобороны, Владимир Зеленский, Игорь Терехов, Олег Уруский, вице-премьер, Минздрав, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Кабмин, Виктор Ляшко
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