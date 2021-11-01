"Существующий баланс власти уравновешивает все вопросы". Стефанчук выступил против идеи Данилова превратить Украину в президентскую республику

"Мне кажется, что все-таки это частное мнение определенного человека. Хотя мы сидим в зале, не знаю, видно ли это зрителям, здесь стоят [портреты] гетманов Украины, и Украина тоже имеет тягу к определенному гетманскому подходу в управлении государством", – сказал Стефанчук.
"Но этого гетмана можно было сменить в любой момент", – отметила журналистка.
"На "палю"!" – отреагировал спикер, имея в виду, что во времена казачества использовался вид казни путем насаживания на заостренный кол. – Да, в любой момент можно было это сделать".
По мнению Стефанчука, для украинцев "как для глубокой исторической нации" очень близка конкуренция власти.
"Должен быть гетман как опора, но должен быть и парламент (или любое другое вече), который принимает решения справедливости в Украине. Есть очень глубокий запрос на справедливость. Жажда справедливости – она есть. Поэтому этот баланс власти, безусловно, уравновешивает все вопросы", – сказал председатель парламента.
"То есть вы согласны, что если сделать президентскую республику, это может рано или поздно привести к узурпации власти?" – уточнила журналистка.
"Я считаю, что та ситуация, которая есть в Украине: парламентско-президентская республика, – это абсолютно оправданный способ управления государством", – ответил Стефанчук.
Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина является парламентско-президентской республикой только юридически. "Де-юре – мы парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре – у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать или нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность", – заявил он в июне 2021 года.
В конце октября Данилов сказал, что выступает за "жесткую президентскую республику" в Украине, поскольку "в нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед". Парламентско-президентские республики, по мнению секретаря СНБО, могут существовать только в условиях, когда есть уже устоявшаяся веками демократия.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что это личная позиция Данилова, которую он ни с кем не согласовывал. Арахамия считает, что подобные решения можно решать только на референдуме.