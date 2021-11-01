"Существующий баланс власти уравновешивает все вопросы". Стефанчук выступил против идеи Данилова превратить Украину в президентскую республику

"Мне кажется, что все-таки это частное мнение определенного человека. Хотя мы сидим в зале, не знаю, видно ли это зрителям, здесь стоят [портреты] гетманов Украины, и Украина тоже имеет тягу к определенному гетманскому подходу в управлении государством", – сказал Стефанчук.

"Но этого гетмана можно было сменить в любой момент", – отметила журналистка.

"На "палю"!" – отреагировал спикер, имея в виду, что во времена казачества использовался вид казни путем насаживания на заостренный кол. – Да, в любой момент можно было это сделать".

По мнению Стефанчука, для украинцев "как для глубокой исторической нации" очень близка конкуренция власти.

"Должен быть гетман как опора, но должен быть и парламент (или любое другое вече), который принимает решения справедливости в Украине. Есть очень глубокий запрос на справедливость. Жажда справедливости – она есть. Поэтому этот баланс власти, безусловно, уравновешивает все вопросы", – сказал председатель парламента.

"То есть вы согласны, что если сделать президентскую республику, это может рано или поздно привести к узурпации власти?" – уточнила журналистка.

"Я считаю, что та ситуация, которая есть в Украине: парламентско-президентская республика, – это абсолютно оправданный способ управления государством", – ответил Стефанчук.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube