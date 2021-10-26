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ПОЛИТИКА

"Предохранитель от диктатуры уже неактуален?" Реакция соцсетей на слова Данилова о необходимости "жесткой президентской республики"

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Данилов выступил за "жесткую президентскую республику"
Данилов выступил за "жесткую президентскую республику"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выступает за "жесткую президентскую республику" в стране. "ГОРДОН" собрал реакцию соцсетей на это заявление.

"Осталось лишь ввести право передавать власть наследнику, но, учитывая, что при назначении на должности вместо кадровых конкурсов у нас действует право родства с "95 Кварталом", это мало удивит кого. Даже в самых жестких президентских республиках президенты находятся под микроскопом внимания и ответственности – это, несмотря на их огромные полномочия. Именно в этом и есть подлинная сила президентской формы правления", – отметил политолог Сергей Таран.

https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/10219788161958556

"А давайте будем выбирать президента в СНБО? Дешево и сердито! И даже если совершат 108 ошибок в фамилии, все равно выберут Владимира Александровича!" – отреагировала на заявление нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4420137554740690

Другой нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в ответ на слова Данилова посоветовал "проветрить в СНБО".

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4842951559100995

Журналист Михаил Ткач представил свою версию того, как Данилов пришел к такому умозаключению.

"[Нардеп Николай] Тищенко: ребята, я придумал как нам обогнать "Европейскую солидарность" по рейтингам!
[Президент Владимир] Зеленский: Как? Выгнав тебя из фракции?
[Глава Офиса президента] Ермак: Разве можно?!
Зеленский: Я извиняюсь… Очень…
Тищенко: Я скажу в комментарии журналистам что сало теперь стоит 50 грн, гречка – 12, а говядина – 20, и у людей сложится впечатление, что жить стало легче!
Президент: Так люди же пойдут в магазин и поймут, что мы их обманули, а они и так чувствуют это каждый день…
Тут Данилов не выдержал, встал, вышел из кабинета, вернулся в кабинет с тумбой для брифингов, поставил ее перед столом, облокотился, удовлетворенно прищурился, открыл папку, надвинул очки на нос и начал: ...Во исполнение поручения президента Украины Зеленского Владимира Александровича предлагаю перейти в жесткую президентскую республику!
Ермак: А сейчас какая?
Зеленский: Зачем?
Данилов: Чтобы был один ответственный!
Зеленский: Подставить меня хочешь?
Данилов: Нет…
Зеленский: Копаешь под меня?
Данилов: Нет…
Зеленский: Свинью мне подкладываешь?"

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4422893544446800

Журналист Сергей Руденко заявил, что не понимает такой инициативы, так как вся власть уже в руках Зеленского.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/4687142687974855

"Ага – плавали, знаем. Ровно до момента, как тебя уволят и посадят как левого пацика, на которого можно все свалить", – отреагировал журналист Виталий Рождаев.

https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev/posts/10159648682368834

Внефракционный депутат Виктория Гриб отмечает, что переход к президентской форме правления – это вмешательство в Конституцию.

"Не лишним будет напомнить, что Украина вернулась к парламентско-президентской форме правления как раз после второго майдана. Это было сделано с единственной целью – не допустить в будущем узурпации власти одним человеком, сохранить баланс, систему сдержек и противовесов. Или подобный предохранитель от диктатуры уже неактуален?" – добавила она.

https://www.facebook.com/viktoria.grib.public/videos/1533608467019798/

Теги: Украина, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, СНБО, Владимир Зеленский, Сергей Таран, Михаил Ткач, Алексей Данилов, Виктория Гриб
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