"Предохранитель от диктатуры уже неактуален?" Реакция соцсетей на слова Данилова о необходимости "жесткой президентской республики"

"Осталось лишь ввести право передавать власть наследнику, но, учитывая, что при назначении на должности вместо кадровых конкурсов у нас действует право родства с "95 Кварталом", это мало удивит кого. Даже в самых жестких президентских республиках президенты находятся под микроскопом внимания и ответственности – это, несмотря на их огромные полномочия. Именно в этом и есть подлинная сила президентской формы правления", – отметил политолог Сергей Таран.

"А давайте будем выбирать президента в СНБО? Дешево и сердито! И даже если совершат 108 ошибок в фамилии, все равно выберут Владимира Александровича!" – отреагировала на заявление нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Другой нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в ответ на слова Данилова посоветовал "проветрить в СНБО".

Журналист Михаил Ткач представил свою версию того, как Данилов пришел к такому умозаключению.

"[Нардеп Николай] Тищенко: ребята, я придумал как нам обогнать "Европейскую солидарность" по рейтингам!

[Президент Владимир] Зеленский: Как? Выгнав тебя из фракции?

[Глава Офиса президента] Ермак: Разве можно?!

Зеленский: Я извиняюсь… Очень…

Тищенко: Я скажу в комментарии журналистам что сало теперь стоит 50 грн, гречка – 12, а говядина – 20, и у людей сложится впечатление, что жить стало легче!

Президент: Так люди же пойдут в магазин и поймут, что мы их обманули, а они и так чувствуют это каждый день…

Тут Данилов не выдержал, встал, вышел из кабинета, вернулся в кабинет с тумбой для брифингов, поставил ее перед столом, облокотился, удовлетворенно прищурился, открыл папку, надвинул очки на нос и начал: ...Во исполнение поручения президента Украины Зеленского Владимира Александровича предлагаю перейти в жесткую президентскую республику!

Ермак: А сейчас какая?

Зеленский: Зачем?

Данилов: Чтобы был один ответственный!

Зеленский: Подставить меня хочешь?

Данилов: Нет…

Зеленский: Копаешь под меня?

Данилов: Нет…

Зеленский: Свинью мне подкладываешь?"

Журналист Сергей Руденко заявил, что не понимает такой инициативы, так как вся власть уже в руках Зеленского.

"Ага – плавали, знаем. Ровно до момента, как тебя уволят и посадят как левого пацика, на которого можно все свалить", – отреагировал журналист Виталий Рождаев.

Внефракционный депутат Виктория Гриб отмечает, что переход к президентской форме правления – это вмешательство в Конституцию.

"Не лишним будет напомнить, что Украина вернулась к парламентско-президентской форме правления как раз после второго майдана. Это было сделано с единственной целью – не допустить в будущем узурпации власти одним человеком, сохранить баланс, систему сдержек и противовесов. Или подобный предохранитель от диктатуры уже неактуален?" – добавила она.