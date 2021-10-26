Арахамия о высказывании Данилова о "жесткой президентской республике": Такие вопросы должны решаться исключительно через референдум

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина", опубликованном 25 октября заявил, что выступает за "жесткую президентскую республику" в стране.

"Это личная позиция господина Данилова. Насколько мне известно, он этого ни с кем не согласовывал... Это такая же ситуация, как и с господином [Алексеем] Арестовичем, что он личное мнение озвучивает, но все транслируют это так позицию должностного лица. И исходя из того, у нас потом идет дискуссия, которое сейчас вообще нет места. То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума", – сказал Арахамия

По его словам, на сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку в обществе нет "такой большой дискуссии", поэтому "это какие-то слова господина Данилова, не имеющие никакой кампании".

Парламентско-президентские республики, по мнению секретаря СНБО, могут существовать только в условиях, когда есть уже устоявшаяся веками демократия. Аргументируя свою позицию о президентской форме правления в Украине, Данилов отметил, что в таком случае "есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее".

"В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", – считает секретарь СНБО.