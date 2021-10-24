Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву – Арестович

"Почему он здесь присутствует и так активно? Потому что Россия по приказу самого [президента РФ Владимира] Путина в 2014 году устроила военную агрессию против Украины и продолжает ее. Не было бы этого, никакой бы НАТО не продвигался бы ни к каким границам РФ. По крайней мере, так активно, как это делается сейчас", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что своими действиями Кремль "убрал дискуссию", нужно ли Украине вступать в НАТО.

"Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, то каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история. И лучшее, что РФ может сделать сейчас, – пойти на мирное урегулирование, вывести свои войска с востока, из Крыма, выплатить нам репарации за это все, и вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет всерьез обсудить вопросы угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО. Тогда мы можем говорить, как нормальные страны", – объяснил Арестович.

По его словам, именно Россия привела к ситуации, что Украина и Россия не могут общаться, "как нормальные страны, потому что они – военные противники".

Комментируя опасения главы Кремля, что "в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву", Арестович заявил, что "Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время".

"По одной простой причине – мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", – подчеркнул он.