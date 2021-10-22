Столтенберг призвал Россию не бояться вступления Украины в НАТО

"Расширение НАТО, произошедшее в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет ни единой причины, почему Россия должна бояться, иметь какое-то право накладывать вето или останавливать любое суверенное государство от вхождения в Альянс", – сказал Столтенберг.

По его мнению, присоединение Украины к Альянсу не должно стать поводом для новой агрессии со стороны РФ.

"НАТО является оборонительным альянсом… Это дело Украины и 30 стран НАТО – решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе", – подчеркнул Столтенберг.