Путин: Глава Пентагона открывает двери НАТО Украине

По словам Путина, "формальное членство в НАТО может не состояться, но военное освоение территории уже идет".
"И это реально создает угрозу для Российской Федерации... Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. "Каждая сторона имеет право выбирать..." Никто не говорит "нет"... Что касается баз – ну, я знаю, там, соответствующие конституционные положения Украины. Но учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все что угодно провести. И это было, публично звучало... Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", – сказал он.
Остин посещал Украину 20 октября в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года. Во время визита в Киев глава Пентагона отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.
По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.