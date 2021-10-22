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ПОЛИТИКА

Путин: Глава Пентагона открывает двери НАТО Украине

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Путин: Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим?
Путин: Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим?
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин считает, что министр обороны США Ллойд Остин "открывает двери НАТО" Украине. Об этом Путин сказал 21 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", трансляцию вело агентство ТАСС.

По словам Путина, "формальное членство в НАТО может не состояться, но военное освоение территории уже идет".

"И это реально создает угрозу для Российской Федерации... Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. "Каждая сторона имеет право выбирать..." Никто не говорит "нет"... Что касается баз – ну, я знаю, там, соответствующие конституционные положения Украины. Но учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все что угодно провести. И это было, публично звучало... Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", – сказал он.

Остин посещал Украину 20 октября в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года. Во время визита в Киев глава Пентагона отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Пентагон, Ллойд Остин
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