Путин: Глава Пентагона открывает двери НАТО Украине

Путин: Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Фото: EPA

По словам Путина, "формальное членство в НАТО может не состояться, но военное освоение территории уже идет".

"И это реально создает угрозу для Российской Федерации... Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. "Каждая сторона имеет право выбирать..." Никто не говорит "нет"... Что касается баз – ну, я знаю, там, соответствующие конституционные положения Украины. Но учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все что угодно провести. И это было, публично звучало... Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", – сказал он.

Остин посещал Украину 20 октября в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года. Во время визита в Киев глава Пентагона отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.