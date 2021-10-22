Столтенберг: Отношения НАТО с Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны

Столтенберг напомнил, что предложение встретиться в рамках Совета Россия – НАТО остается в силе Фото: EPA

Столтенберг напомнил, что действия НАТО, отозвавшего аккредитацию у восьми членов делегации РФ в НАТО, на самом деле основывались на разведывательных данных, которые подтвердили, что члены делегации были оперативниками российской разведки.

Он также напомнил о других "злонамеренных действиях" за последние несколько лет, включая "неудавшуюся попытку государственного переворота в Черногории, смертоносный акт саботажа в Чешской Республике, отравление в Солсбери и взлом серверов Организации по запрещению химического оружия в Гааге".

"Мы осознаем, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Для нас это не аргумент против диалога – это аргумент в пользу диалога. Именно в трудные времена, когда у нас есть вызовы и проблемы, как сейчас, нам нужно сесть и поговорить", – заявил Столтенберг.

Он сказал, что подход Альянса к России остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.

"Мы сожалеем о нынешнем положении. Мы твердо убеждены в том, что диалог важен, особенно в условиях высокой напряженности и трудностей. И поэтому мы продолжим работать над диалогом с Россией, в том числе в Совете Россия – НАТО", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что предложение встретиться в рамках Совета Россия – НАТО остается в силе, но РФ пока не ответила на него.