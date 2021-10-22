Столтенберг: Отношения НАТО с Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны

Столтенберг напомнил, что действия НАТО, отозвавшего аккредитацию у восьми членов делегации РФ в НАТО, на самом деле основывались на разведывательных данных, которые подтвердили, что члены делегации были оперативниками российской разведки.
Он также напомнил о других "злонамеренных действиях" за последние несколько лет, включая "неудавшуюся попытку государственного переворота в Черногории, смертоносный акт саботажа в Чешской Республике, отравление в Солсбери и взлом серверов Организации по запрещению химического оружия в Гааге".
"Мы осознаем, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Для нас это не аргумент против диалога – это аргумент в пользу диалога. Именно в трудные времена, когда у нас есть вызовы и проблемы, как сейчас, нам нужно сесть и поговорить", – заявил Столтенберг.
Он сказал, что подход Альянса к России остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.
"Мы сожалеем о нынешнем положении. Мы твердо убеждены в том, что диалог важен, особенно в условиях высокой напряженности и трудностей. И поэтому мы продолжим работать над диалогом с Россией, в том числе в Совете Россия – НАТО", – сказал генсек Альянса.
Он подчеркнул, что предложение встретиться в рамках Совета Россия – НАТО остается в силе, но РФ пока не ответила на него.
Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.
В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.
В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.
В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.
13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.
НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.
18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО.