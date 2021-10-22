ГОРДОН
 
 
МИР

Столтенберг: Отношения НАТО с Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг напомнил, что предложение встретиться в рамках Совета Россия НАТО остается в силе
Столтенберг напомнил, что предложение встретиться в рамках Совета Россия – НАТО остается в силе
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе сожалеют из-за решения России приостановить деятельность постоянного представительства РФ при НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 20 октября, сообщается на сайте НАТО.

Столтенберг напомнил, что действия НАТО, отозвавшего аккредитацию у восьми членов делегации РФ в НАТО, на самом деле основывались на разведывательных данных, которые подтвердили, что члены делегации были оперативниками российской разведки.

Он также напомнил о других "злонамеренных действиях" за последние несколько лет, включая "неудавшуюся попытку государственного переворота в Черногории, смертоносный акт саботажа в Чешской Республике, отравление в Солсбери и взлом серверов Организации по запрещению химического оружия в Гааге".

"Мы осознаем, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Для нас это не аргумент против диалога – это аргумент в пользу диалога. Именно в трудные времена, когда у нас есть вызовы и проблемы, как сейчас, нам нужно сесть и поговорить", – заявил Столтенберг.

Он сказал, что подход Альянса к России остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог. 

"Мы сожалеем о нынешнем положении. Мы твердо убеждены в том, что диалог важен, особенно в условиях высокой напряженности и трудностей. И поэтому мы продолжим работать над диалогом с Россией, в том числе в Совете Россия – НАТО", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что предложение встретиться в рамках Совета Россия – НАТО остается в силе, но РФ пока не ответила на него.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.

18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, разведка, агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
Maruv показала грудь в эротическом корсете с сосками
Maruv показала грудь в эротическом корсете с сосками
  "Ему нужна женщина, которая сможет его направлять". Полякова прокомментировала развод Dzidzio
  "Ему нужна женщина, которая сможет его направлять". Полякова прокомментировала развод Dzidzio
"Уже взрослый", "Какие у него глаза, боже", Лидер The Hardkiss Санина показала своего сына
"Уже взрослый", "Какие у него глаза, боже", Лидер The Hardkiss Санина показала своего сына
"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"
"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"
"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе
"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе
  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа
  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS