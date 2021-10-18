Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО – МИД

Также в РФ решили приостановить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве – аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября. Кроме того, в этот день будет прекращена работа Информационного бюро НАТО в Москве.
Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ решили уполномочить российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.
В релизе сказано, что решение приняли "в ответ на недружественные действия" Североатлантического Альянса.
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, международный секретариат НАТО уведомили об этих шагах сегодня, его цитирует сайт МИД.
"Недружественными" действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что "никакого объяснения причин представлено не было".
Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.
В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.
В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.
В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.
13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.
НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.
Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, заявил Столтенберг 7 октября.