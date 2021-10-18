Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО – МИД

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве Фото: ЕРА

Также в РФ решили приостановить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве – аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября. Кроме того, в этот день будет прекращена работа Информационного бюро НАТО в Москве.

Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ решили уполномочить российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.

В релизе сказано, что решение приняли "в ответ на недружественные действия" Североатлантического Альянса.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, международный секретариат НАТО уведомили об этих шагах сегодня, его цитирует сайт МИД.

"Недружественными" действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что "никакого объяснения причин представлено не было".