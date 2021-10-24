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ПОЛИТИКА

Песков заявил, что РФ "не сможет помешать" вступлению Украины в НАТО

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Песков прокомментировал сближение Украины с НАТО
Песков прокомментировал сближение Украины с НАТО
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия 1", что РФ не может помешать вступлению Украины в НАТО. Об этом пишет ТАСС 24 октября.

По словам Пескова, Россия "не может этому помешать и это невозможно".

Но в то же время Песков заявил, что Россия может "минимизировать последствия таких шагов" для себя и, "если продолжится дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

20 октября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что министр обороны США "открывает двери НАТО Украине".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный Альянс.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Кремль, Дмитрий Песков
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