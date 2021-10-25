Данилов: Я за жесткую президентскую республику

Данилов считает, что парламентско-президентские республики возможны, когда есть уже устоявшаяся демократия, а на это, по его мнению, нужны века Фото: rnbo.gov.ua

"Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать: давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, [который] отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо", – заявил Данилов.

В нынешней ситуации он считает нелогичным, что, хотя президента избирают всенародно, по Конституции Украина – парламентско-президентская республика. По мнению Данилова, "по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе".

Но, отметил он, народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", – заявил секретарь СНБО в ответ на вопрос, как урегулировать это несоответствие.

Парламентско-президентские республики, по мнению секретаря СНБО, могут существовать только в условиях, когда есть уже устоявшаяся веками демократия.

Также он отметил, что "если бы у нас все без исключения органы выполняли качественно свои функциональные обязанности, то у нас бы по многим вопросам заседания СНБО не проводились".

В то же время секретарь СНБО выступил против изменений основного закона. "Каждый раз обращаться к Конституции, меняя ее – это очень опасная история. Мы это уже с вами проходили", – сказал он.