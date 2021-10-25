Данилов: Я за жесткую президентскую республику

"Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать: давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, [который] отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо", – заявил Данилов.
В нынешней ситуации он считает нелогичным, что, хотя президента избирают всенародно, по Конституции Украина – парламентско-президентская республика. По мнению Данилова, "по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе".
Но, отметил он, народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента.
"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", – заявил секретарь СНБО в ответ на вопрос, как урегулировать это несоответствие.
Парламентско-президентские республики, по мнению секретаря СНБО, могут существовать только в условиях, когда есть уже устоявшаяся веками демократия.
Также он отметил, что "если бы у нас все без исключения органы выполняли качественно свои функциональные обязанности, то у нас бы по многим вопросам заседания СНБО не проводились".
В то же время секретарь СНБО выступил против изменений основного закона. "Каждый раз обращаться к Конституции, меняя ее – это очень опасная история. Мы это уже с вами проходили", – сказал он.
Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил в июне, что Украина является парламентско-президентской республикой только юридически.
"Де-юре – мы парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре – у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать или нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность", – считает глава государства.