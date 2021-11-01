Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга – опрос

Ни при каких обстоятельствах за него не проголосовали бы 31,9% украинцев.

На втором месте антирейтинга пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 31,6%.

24,7% граждан никогда не проголосовали бы за нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, 24% – за его коллегу по фракции Юрия Бойко.

Также в первой десятке лидер Радикальной партии Олег Ляшко (15%), лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (13,8%), лидер "Свободы" Олег Тягнибок (11%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (9,7%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (7,7%) и лидер "Голоса" Кира Рудик (5,7%).

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, Зеленский возглавляет президентский рейтинг, второй – Порошенко.