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Если бы второй тур выборов президента проходил сейчас, Зеленский вновь победил бы Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге
Зеленский лидирует в президентском рейтинге
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В первом туре выборов главы государства за действующего президента проголосовали бы 18,7% украинцев.

Пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 12,7% опрошенных.

В первой пятерке также сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (6,2%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (5,5%) и лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (5%)

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то нынешний глава государства, как и в 2019 году, одержал бы победу. За него готовы проголосовать 55,6% респондентов, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Порошенко поддержали бы 44,4% украинцев.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, выборы, рейтинг, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, голосование, президент, Дмитрий Разумков
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