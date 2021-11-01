Если бы второй тур выборов президента проходил сейчас, Зеленский вновь победил бы Порошенко – опрос

В первом туре выборов главы государства за действующего президента проголосовали бы 18,7% украинцев.

Пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 12,7% опрошенных.

В первой пятерке также сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (6,2%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (5,5%) и лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (5%)

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то нынешний глава государства, как и в 2019 году, одержал бы победу. За него готовы проголосовать 55,6% респондентов, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Порошенко поддержали бы 44,4% украинцев.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.