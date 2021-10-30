Зеленский посетил выставку картин Ройтбурда и обещал отреставрировать Одесский художественный музей

Зеленский заявил, что музей "становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира" Фото: president.gov.ua

Он осмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников ХХ века и произведения современного искусства, в частности, выставку работ Александра Ройтбурда, который был директором этого музея в 2018-2021 годах.

"Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира", – заявил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что государство со своей стороны должно приложить усилия для реставрации исторического здания музея.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание", – сказал он.

Музей расположен в здании бывшего дворца Потоцких, построенном в 1810-1820 годах. Здание является памятником культурного наследия национального значения. Собрание музея включает в себя коллекции и произведения искусства общенационального значения.

Фото: president.gov.ua

Президент в начале года представил в дополнение к программе "Большое строительство" отдельную программу по обновлению памятников истории и культуры Украины "Большая реставрация", в рамках которой за три года планируется обновить 150 объектов.

21 октября министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в список памятников, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета в этом году, вошло в том числе здание Одесского художественного музея.

По информации Офиса президента, в здании планируют отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, полов и потолков, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы и лифт. Завершение работ ожидается в 2025 году.