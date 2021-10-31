Зеленский не может отказаться от российского культурного простора – автор петиции о запрете в Украине концертов россиян

Зеленский ответил на петицию через две недели после того, как она набрала 25 тыс. голосов Фото: ЕРА

"Зеленский наивно думает, что артисты вне политики... Он не возражает, что они могут ездить. Он хочет, чтобы все было тщательно согласно законодательству. Владимир Александрович не может отказаться от российского культурного пространства. И в этом его "печаль". Для нас во время войны", – сказал Кондратюк.

Петиция продюсера была опубликована на сайте президента 21 сентября и уже 10 октября набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Зеленский ответил на нее 27 октября. Он напомнил о существовании "черного списка" Минкульта, которым запрещена концертная деятельность на территории Украины ряда российских звезд. В этот список вносятся артисты, создающие угрозу нацбезопасности. "Не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", – объяснил президент.