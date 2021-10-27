Зеленский ответил на петицию о запрете концертов россиян

Глава государства напомнил о существовании "черного списка" Минкульта, которым запрещена концертная деятельность на территории Украины ряда российских звезд. В этот список вносятся артисты, создающие угрозу нацбезопасности.

"Не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", – сказано в ответе Зеленского.

Также президент сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ с просьбой проработать внесенные предложения.