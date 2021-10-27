Зеленский ответил на петицию о запрете концертов россиян

Глава государства напомнил о существовании "черного списка" Минкульта, которым запрещена концертная деятельность на территории Украины ряда российских звезд. В этот список вносятся артисты, создающие угрозу нацбезопасности.
"Не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", – сказано в ответе Зеленского.
Также президент сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ с просьбой проработать внесенные предложения.
Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В связи с поддержкой оккупации Крыма украинские власти запретили въезд в страну ряду российских представителей шоу-бизнеса.
10 октября 2021 года опубликованная на сайте президента Украины петиция с требованием полностью запретить в стране концертную деятельность российских артистов набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.