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ПОЛИТИКА

Зеленский пообещал, что Украина поможет Молдове с энергоносителями

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Санду (слева на фото) поблагодарила Зеленского за поставки газа и электроэнергии в Молдову
Санду (слева на фото) поблагодарила Зеленского за поставки газа и электроэнергии в Молдову
Фото: president.gov.uа

Президент Владимир Зеленский 30 октября в телефонной беседе с президентом Молдовы Майей Санду обсудил предотвращение энергокризиса. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Санду поблагодарила Зеленского за поставки газа и электроэнергии во время энергетического кризиса в Молдове. Президенты обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в энергетике, заявили в ОП.

Зеленский подчеркнул готовность Украины оказывать в будущем помощь Молдове в вопросах снабжения энергоносителями. Стороны договорились провести в ближайшее время в Украине соответствующие консультации на уровне министров энергетики двух стран.

Президенты говорили также о прогрессе в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр и о взаимодействии в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство" в декабре этого года.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Всего на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня, писало The Financial Times.

Пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 млрд м³ газа, сообщили в компании.

Делегация правительства Молдовы договорилась с российским "Газпромом" в Санкт-Петербурге 29 сентября о продлении контракта на поставку газа в страну. Контракт будет продлен на пять лет. Молдова будет по нему покупать газ по цене $450 за 1 тыс. м³. Поставки газа начнутся с 1 ноября "на взаимовыгодных условиях", заявили в "Газпроме".

Теги: Молдова, Восточное партнерство, кризис, электроэнергия, Владимир Зеленский, Днестр, Офис президента Украины
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