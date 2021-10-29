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Премьер Молдовы заявила, что не хотела бы делать выбор между дешевым газом из РФ и близкими отношениями с ЕС

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Кишинев рассчитывает на постоянную поддержку со стороны Брюсселя, отметила Гаврилица
Кишинев рассчитывает на постоянную поддержку со стороны Брюсселя, отметила Гаврилица
Фото: EPA

В случае отсутствия нового соглашения с российским "Газпромом" Молдове в ближайшие пять месяцев придется потратить около €800 млн на альтернативные закупки газа, учитывая его рыночную стоимость. Об этом в интервью The Financial Times, опубликованном 29 октября, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

По ее словам, Кишинев рассчитывает на постоянную поддержку со стороны Брюсселя, в следующие четыре-пять месяцев "ЕС должен дать абсолютно ясно понять, что он поддерживает Молдову". Объемы газа, которые нужны Молдове, очень малы в европейском контексте, сказала Гаврилица.

Премьер отметила, что Молдова не хотела бы оказаться в положении, когда нужно делать выбор между более дешевым газом и более близкими отношениями с ЕС.

"Следующие две-три недели", по оценкам Гаврилицы, будут решающими. Она подчеркнула, что в это время "друзья Молдовы должны проявить себя", иначе страну ждут "сложные времена в политическом, социальном и экономическом плане".

The Financial Times пишет, что на этой неделе в рамках четырех пробных закупок на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня.

29 октября делегация правительства Молдовы продолжила переговоры с "Газпромом" по новому контракту, они идут уже третий день, сообщил в Facebook вице-премьер – министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, "молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку газа, аналогичный тому, который использовался в последние годы".

https://www.facebook.com/SpinuAndreiMD/posts/7078618638830491

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ "будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула".

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды).

Пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 млрд м³ газа, написало агентство ТАСС.

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, импорт, правительство, Брюссель, переговоры, Европа, вице-премьер, интервью, премьер-министр, расходы, российский газ, соглашение, ЕС, Наталья Гаврилица
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