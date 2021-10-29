Премьер Молдовы заявила, что не хотела бы делать выбор между дешевым газом из РФ и близкими отношениями с ЕС

По ее словам, Кишинев рассчитывает на постоянную поддержку со стороны Брюсселя, в следующие четыре-пять месяцев "ЕС должен дать абсолютно ясно понять, что он поддерживает Молдову". Объемы газа, которые нужны Молдове, очень малы в европейском контексте, сказала Гаврилица.

Премьер отметила, что Молдова не хотела бы оказаться в положении, когда нужно делать выбор между более дешевым газом и более близкими отношениями с ЕС.

"Следующие две-три недели", по оценкам Гаврилицы, будут решающими. Она подчеркнула, что в это время "друзья Молдовы должны проявить себя", иначе страну ждут "сложные времена в политическом, социальном и экономическом плане".

The Financial Times пишет, что на этой неделе в рамках четырех пробных закупок на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня.

29 октября делегация правительства Молдовы продолжила переговоры с "Газпромом" по новому контракту, они идут уже третий день, сообщил в Facebook вице-премьер – министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, "молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку газа, аналогичный тому, который использовался в последние годы".