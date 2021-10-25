Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России, его будут доставлять через Украину

"Сегодня правительство Республики Молдова впервые в истории страны купило природный газ из альтернативного источника. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на 1 млн м³ природного газа", – говорится в сообщении.

До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома", сообщили в МИД.

Для закупки газа у альтернативного поставщика Energocom провела конкурс, в нем приняли участие семь компаний, выиграла польская. Газ будет поступать в Молдову в течение суток с 6.00 26 октября, его будут транспортировать через Украину (газовый пункт Алексеевка в Черновицкой области на украинско-молдавской границе).