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Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России, его будут доставлять через Украину

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Молдова закупила 1 млн м&sup3; природного газа у польской компании
Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у польской компании
Фото: depositphotos.com (архив)

Молдова впервые за 30 лет закупила газ у альтернативного поставщика, а не у России. Об этом пресс-служба министерства иностранных дел Молдовы сообщила "Европейской правде" 25 октября.

"Сегодня правительство Республики Молдова впервые в истории страны купило природный газ из альтернативного источника. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на 1 млн м³ природного газа", – говорится в сообщении. 

До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома", сообщили в МИД. 

Для закупки газа у альтернативного поставщика Energocom провела конкурс, в нем приняли участие семь компаний, выиграла польская. Газ будет поступать в Молдову в течение суток с 6.00 26 октября, его будут транспортировать через Украину (газовый пункт Алексеевка в Черновицкой области на украинско-молдавской границе).

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ "будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула".

"Экономическая правда" 25 октября написала, что НАК "Нафтогаз України" подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках объема до 700 млн м³ газа в случае необходимости. В "Нафтогазі" сообщили, что НАК подает свои ценовые предложения, но пока не имеет принятых сделок с Energocom.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Молдова, Польша, газ, НАК Нафтогаз, PGNiG, природный газ
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