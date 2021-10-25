СМИ сообщили, что Украина может продать Молдове 700 млн кубометров газа. В "Нафтогазі" прокомментировали

Отмечается, что речь идет о поставке газа на платной основе, пока Молдова не приобрела ни одного кубометра.

В случае необходимости Украина будет продавать газ, приобретенный в Европе, с учетом маржи НАК.

"О газе собственной добычи не может идти и речи", – подчеркнул источник в Кабмине Украины.

В пресс-службе "Нафтогазу" сообщили УНН, что пока у них нет принятых сделок с Energocom по поставкам газа.

"Начиная с пятницы государственная молдавская компания Energocom проводит тендеры на закупку газа. "Нафтогаз" подает свои ценовые предложения, которые формируются по импортному паритету, пока нет принятых соглашений", – отметили в НАК, добавив, что сейчас есть только рамочное соглашение от 12 октября.