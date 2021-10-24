Зеркаль о газовом кризисе в Молдове: Это первый звонок, Украина следующая

"Там (в Молдове. – "ГОРДОН") очень критическая ситуация. И проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова - это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая", – сказала она.

Советник главы Минэнерго Украины отметила, что Молдова, в отличие от Беларуси, не получила от России "специальных цен" на газ.

"Молдова получила еще дополнительные условия заключения этих контрактов. И сейчас им очень тяжело. И они обращаются как раз к Украине за помощью, к ЕС", – объяснила Зеркаль.