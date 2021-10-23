"Газпром" хочет прекратить поставки газа в Молдову, если Кишинев не заплатит долги

В Молдове сложилась непростая ситуация с поставками газа по вине руководства страны, общий долг с учетом просрочки платежей за поставленный газ составляет $709 млн, сообщил Куприянов.

Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ, заявили в "Газпроме". Куприянов отметил, что представители Молдовы не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга, подчеркнул он.

Молдавская сторона обратилась к "Газпрому" с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь этого года. "Газпром" заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если Кишинев полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, сказал он.

Если страна не рассчитается за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову, сказал Куприянов.

По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдову "нет политики, поскольку "Газпром" не может работать в убыток". Куприянов сообщил, что "Газпром" относится с непониманием к информации о том, что Кишинев намерен ликвидировать "Молдовагаз", на котором числятся долги за поставленный газ.