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"Нафтогаз" обещает поставить Молдове 500 тыс. м³ газа

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В Еврокомиссии хотят выделить Молдове &euro;60 млн, чтобы страна справилась с энергокризисом
В Еврокомиссии хотят выделить Молдове €60 млн, чтобы страна справилась с энергокризисом
Фото: depositphotos.com

НАК "Нафтогаз України" выиграл тендер на поставку 500 тыс. м³ газа государственной молдавской компании Energocom. Об этом сообщил 28 октября директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогазу" Максим Белявский в комментарии "Экономической правде".

"Объем 500 тыс. м³. Период поставки: 29 октября", – уточнил Белявский.

Energocom получил семь заявок на объявленный тендер о покупке газа, пишет News Maker. Польская компания PGNiG 25 октября выиграла первый тендер на закупку 1 млн м³ газа. Во втором тендере на поставку также 1 млн м³ газа победила швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Третью партию, 1,5 млн м³ газа, Молдове поставят польская PGNiG и международная компания DXT Commodities.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 29 октября сообщил в Facebook, что в Санкт-Петербурге третий день продолжаются переговоры о поставках российского газа в Молдову.

"В ходе бесед с [главой российского газового монополиста "Газпрома"] Алексеем Миллером мы представили свою позицию. Молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку природного газа, аналогичный тому, который был в последние годы. Что касается объема долга, накопленного предприятием "Молдовагаз", правительство Молдовы считает, что согласовать это можно  только по итогам аудита", – написал он. 

https://www.facebook.com/SpinuAndreiMD/posts/7078618638830491

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ "будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула".

"Экономическая правда" 25 октября написала, что НАК "Нафтогаз України" подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках до 700 млн м³ газа в случае необходимости. В "Нафтогазі" сообщили, что НАК подает свои ценовые предложения, но пока не имеет одобренных сделок с Energocom.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды).

Пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия собирается предоставить Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом. 

Теги: Украина, Молдова, НАК Нафтогаз, аукцион, тендер, Максим Белявский
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