ГОРДОН
 
 
МИР

Евросоюз выделит Молдове €60 млн на преодоление газового кризиса

Гаврилица встретилась с фон дер Ляйен в Брюсселе 27 октября
Гаврилица встретилась с фон дер Ляйен в Брюсселе 27 октября
Фото: Natalia Gavrilita / Twitter

Европейский союз выделит Молдове средства на борьбу с энергетическим кризисом в стране. Об этом 27 октября в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В среду в Брюсселе она встретилась с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

"Еврокомиссия предоставит €60 млн, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", – написала фон дер Ляйен.

Президент Майя Санду поблагодарила в Twitter главу Еврокомиссии "за ее готовность поддержать Молдову в преодолении газового кризиса".

28 октября в Брюсселе запланирован Совет ассоциации ЕС – Молдова, отмечается на сайте Европейского совета. Это будет шестое заседание.

Мероприятие пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьера Гаврилицы. Европейскую комиссию будет представлять комиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархели.

Контекст:

Фон дер Ляйен после телефонного разговора с Санду отметила 26 октября, что Еврокомиссия "находится в постоянном контакте" с Молдовой, чтобы помочь ей решить проблему поставок газа в страну.  

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ "будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула".

"Экономическая правда" 25 октября написала, что НАК "Нафтогаз України" подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках до 700 млн м³ газа в случае необходимости. В "Нафтогазі" сообщили, что НАК подает свои ценовые предложения, но пока не имеет одобренных сделок с Energocom.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Согласно контракту, газ поступит в Молдову в течение дня 27 октября.

Пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Теги: Молдова, газ, Еврокомиссия, Брюссель, кризис, деньги, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, президент, Евросоюз, борьба, премьер-министр, Майя Санду, ЕС, Наталья Гаврилица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
"Разница в возрасте у нас 18". 61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь
"Разница в возрасте у нас 18". 61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
Хэллоуин: история и традиции праздника
Хэллоуин: история и традиции праздника
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS