ГОРДОН
 
 
МИР

В Молдове сообщили, что получили газ в долг от Украины и Румынии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Молдова обещает вернуть долг после появления в стране необходимых объемов газа
Молдова обещает вернуть долг после появления в стране необходимых объемов газа
Фото: Moldovatransgaz SRL / Facebook

Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны. Об этом 27 октября сообщила в Facebook пресс-служба "Молдоватрансгаза".

"Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

Такую же помощь оказала и Румыния, добавили в ведомстве.

В "Молдоватрансгазе" обещают вернуть долг после того, как у страны появятся необходимые объемы газа для внутреннего потребления.

При этом компания не сообщает об объемах поступившего газа.

https://www.facebook.com/moldovatransgaz/posts/432363021593478

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся". 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ "будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула".

"Экономическая правда" 25 октября написала, что НАК "Нафтогаз України" подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках до 700 млн м³ газа в случае необходимости. В "Нафтогазі" сообщили, что НАК подает свои ценовые предложения, но пока не имеет принятых сделок с Energocom.

В МИД Молдовы заявили, что Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". 

Кроме того, Молдова закупает 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Согласно контракту, газ поступит в Молдову в течение дня 27 октября.

26 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия "находится в постоянном контакте" с Молдовой, чтобы помочь ей решить проблему поставок газа в страну.

Теги: Газпром, Украина, Молдова, газ, кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом
"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом
Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию
Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию
  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов
  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов
"Ой-ой-ой!", "Красавец". Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостной" Цимбалюк показал тело в мокрых плавках
"Ой-ой-ой!", "Красавец". Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостной" Цимбалюк показал тело в мокрых плавках
Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео
Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео
"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев
"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Счастлив, что вы есть у меня". 61-летний Ван Дамм показал своих родителей
"Счастлив, что вы есть у меня". 61-летний Ван Дамм показал своих родителей
65-летняя Долина надела "голое" прозрачное платье
65-летняя Долина надела "голое" прозрачное платье
  Уругвайская актриса Орейро прокомментировала предоставление ей Путиным российского гражданства
  Уругвайская актриса Орейро прокомментировала предоставление ей Путиным российского гражданства
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS